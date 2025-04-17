Сервисы кикшеринга снизили скорость самокатов на тротуарах до 20 км/ч

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 километров в час. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы "Яндекс Go", "МТС Юрент" и Whoosh.

"Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) по правилам дорожного движения. Новая мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули пресс-службы сервисов кикшеринга, IoT-модуль, который помещен в каждом самокате, помешает устройству разогнаться выше положенного. Мера направлена на ограничение неосознанных граждан, которые создают аварийные ситуации. Согласно статистике операторов, большинство пользователей самокатов передвигаются по тротуарам со скоростью 17–20 километров в час. Однако некоторые выбирают более высокий скоростной режим.

"Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в 1% от всех", – уточняется в сообщении.

В компаниях указали, что май является самым активным весенним месяцем для самокатчиков. По действующим ПДД при отсутствии велодорожки движение СИМ осуществляется по тротуару. При этом у велосипедов приоритет находится у правого края дороги перед тротуаром.

Объем трафика сервисов кикшеринга в России в начале этого сезона вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Его основную аудиторию составляют люди в возрасте 18–40 лет, а Москва и область, по данным аналитиков, является ключевым рынком для этого бизнеса. На Московский регион приходится от 17 до 75% трафика в зависимости от сервиса, а рост трафика в столице составил 73%.

