Новые тарифы с пакетами минут появились в сервисе "Велобайк"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В сервисе проката "Велобайк" впервые появились новые тарифы с пакетами минут. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

"Это гибкое и выгодное решение для поездок по городу. Например, сейчас минимальная стоимость 1 минуты в тарифе "Пакет 120 минут" – от 3,3 рубля", – уточнила пресс-служба столичного Дептранса.

По новым правилам горожанам не нужно будет платить за старт, а стоимость одной минуты в пакете окажется выгоднее, чем в базовых тарифах. Кроме того, граждане могут совершить сколько угодно поездок в рамках доступных минут в течение указанного срока.

Пакеты на 30 или 60 минут подойдут для поездок по делам, на работу и за покупками, на 120 минут на 7 дней – для полной свободы передвижения. Москвичи могут ознакомиться с актуальной стоимостью пакетов минут в приложении "Велобайк".

В прошлом сезоне сервисом "Велобайк" воспользовались свыше 3,7 миллиона раз. По словам Ликсутова, это на 1,5 миллиона больше, чем в 2023 году. За сезон количество пользователей городского проката выросло на 160 тысяч. Среднее время аренды составило 21 минуту.