Юрист Билялова объяснила порядок действий при наезде электросамоката на пешехода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пешеход, пострадавший от наезда электросамоката, должен сразу вызвать полицию и зафиксировать телесные повреждения у врача. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, человек, которого сбил самокатчик, должен позаботиться о том, чтобы ему возместили причиненный вред.



Анастасия Билялова юрист Для этого обязательно надо вызвать полицию. При этом, если виновный скрылся, до приезда наряда важно найти очевидцев, которые смогут подтвердить факт наезда и дать описание водителя самоката.

"Если очевидцы не могут ждать сотрудников правоохранительных органов, стоит самостоятельно записать их ФИО, номера телефонов и адреса, чтобы связаться с ними позже", – пояснила юрист.

Пострадавшему нужно запомнить номер самоката (если он имеется). Также с помощью полиции можно будет изучить записи видео с уличных камер, при условии, что они есть рядом с местом происшествия, добавила Билялова.

Кроме того, обязательно зафиксировать телесные повреждения. Это может сделать врач скорой помощи, но если вызывать ее не понадобилось, необходимо самостоятельно обратиться в травмпункт.





Анастасия Билялова юрист И, конечно, важно сохранять все чеки на лечение и на ремонт поврежденного имущества, чтобы в дальнейшем можно было получить возмещение.

Ранее зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев рассказал, как обезопасить себя при сдаче дачного участка в аренду. Он посоветовал арендодателям обязательно указывать в договоре, что они сдают не только дом, но и земельный участок. Иначе, если на нем что-то произойдет, съемщик за это отвечать не будет.