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17 апреля, 06:30

Общество

Эксперт рассказал, в каких случаях не надо платить за разбитый товар в магазине

Эксперт рассказал, в каких случаях не надо платить за разбитый товар в магазине

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За разбитый товар в магазине можно не платить, однако есть нюансы. Об этом заявил председатель организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

Согласно законодательству, ответственность за товары в магазине несет собственник. Если покупатель случайно заденет неудачно расположенную вещь в узком проходе или по другим причинам, то это не будет его виной, а значит, оплачивать его необязательно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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