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16 апреля, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: масштабный проект "Лето в Москве" начнется 1 июня

Собянин: масштабный проект "Лето в Москве" начнется 1 июня

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С 1 июня в Москве стартует масштабный городской проект "Лето в Москве". Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

В течение трех месяцев в разных районах столицы будут проходить культурные, спортивные и благотворительные мероприятия. Большинство из них будут бесплатными и проводиться на открытом воздухе.

Проект объединит несколько крупных фестивалей, включая "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи" и другие. Также в парке "Москино" откроется творческий лагерь "Молодежь Москвы", который будет проходить впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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