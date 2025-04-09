Собянин: Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения

Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. В связи с этим власти города приглашают к сотрудничеству разработчиков.

В приоритете – сервисы, которые позволят получать онлайн-консультации, выбирать врача, составлять план лечения и расписание приема лекарств, а также вести дневник здоровья под контролем специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.