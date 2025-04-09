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09 апреля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения

Собянин: Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения

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Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. В связи с этим власти города приглашают к сотрудничеству разработчиков.

В приоритете – сервисы, которые позволят получать онлайн-консультации, выбирать врача, составлять план лечения и расписание приема лекарств, а также вести дневник здоровья под контролем специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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