Сергей Собянин: оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

Оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, этот способ планируют внедрить до конца 2026 года. Оплачивать проезд по биометрии на диаметрах ежедневно смогут около 1 миллиона пассажиров.

Уже в этом году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. Кроме того, новые полезные функции появятся в приложении "Московский транспорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.