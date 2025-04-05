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05 апреля, 11:15

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Сергей Собянин: оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

Сергей Собянин: оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

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Оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, этот способ планируют внедрить до конца 2026 года. Оплачивать проезд по биометрии на диаметрах ежедневно смогут около 1 миллиона пассажиров.

Уже в этом году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. Кроме того, новые полезные функции появятся в приложении "Московский транспорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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