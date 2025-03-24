Собянин: корпуса МКНЦ им Логинова свяжут с главным зданием крытыми переходами

В Москве продолжается реконструкция научного центра имени А. С. Логинова. Уже обновляют три старых здания, которые свяжут с новым лечебным корпусом крытыми переходами, сообщил Сергей Собянин. Работы планируют завершить за полтора года.

Мэр отметил, что модернизация центра позволит значительно улучшить условия для врачей и пациентов. Здания получат современную планировку и передовое оборудование, соответствующее новейшим стандартам онкопомощи.

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