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24 марта, 22:15

Новости

Собянин: корпуса МКНЦ им Логинова свяжут с главным зданием крытыми переходами

Собянин: корпуса МКНЦ им Логинова свяжут с главным зданием крытыми переходами

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Собянин: реконструкцию трех корпусов МКНЦ имени Логинова завершат до конца 2026 года

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В Москве продолжается реконструкция научного центра имени А. С. Логинова. Уже обновляют три старых здания, которые свяжут с новым лечебным корпусом крытыми переходами, сообщил Сергей Собянин. Работы планируют завершить за полтора года.

Мэр отметил, что модернизация центра позволит значительно улучшить условия для врачей и пациентов. Здания получат современную планировку и передовое оборудование, соответствующее новейшим стандартам онкопомощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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