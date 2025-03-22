"Мой район. Новости": последний участок трассы в Северном Бутове скоро будет готов

Большая дорожная стройка в Северном Бутове выходит на финишную прямую. Там возводят пятый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Когда она откроется, жители юго-запада и юга столицы получат удобную дорогу-связку между пятью крупнейшими городскими вылетными магистралями.

Кроме того, новое шоссе значительно разгрузит уже существующие дороги. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".