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22 марта, 07:45

Транспорт

"Мой район. Новости": последний участок трассы в Северном Бутове скоро будет готов

"Мой район. Новости": последний участок трассы в Северном Бутове скоро будет готов

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Большая дорожная стройка в Северном Бутове выходит на финишную прямую. Там возводят пятый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Когда она откроется, жители юго-запада и юга столицы получат удобную дорогу-связку между пятью крупнейшими городскими вылетными магистралями.

Кроме того, новое шоссе значительно разгрузит уже существующие дороги. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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