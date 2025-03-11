Спецпоезда "Москва-2020" начнут тестировать в метро по ночам

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Специально дооборудованные поезда "Москва-2020" начнут проходить ночные испытания в столичном метрополитене в рамках подготовки к запуску беспилотного движения. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году пройдет финальную стадию беспилотный трамвай. Там будет находиться водитель трамвая, но который может быть стажером, то есть он может не иметь водительских прав на трамвай", – рассказал вице-мэр.

Следующим этапом, по решению мэра, станет метрополитен, указал Ликсутов. Работы по переводу подземки на беспилотный режим начались в Москве только в этом году.

"Это только такой стартовый первый этап, еще раз повторю, достаточно длинного пути, очень непростого", – подчеркнул он.

Уточняется, что решение о выходе состава в ночное время было принято для того, чтобы не мешать работе метро.

Известно, что первые испытания пройдут на Большой кольцевой линии. Однако беспилотную технологию будут внедрять не только на БКЛ. Планируется, что умные составы появятся на других линиях.

Еще одни работы в столичной подземке коснутся установления там 15 километров бесстыковых рельсов. Благодаря им поездки станут тише и плавнее. К настоящему моменту уже установлено почти 400 километров рельсов такого типа. Они есть на большей части линий.