Оплату цифровыми рублями через QR-код начали тестировать в метро Москвы

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В столичном метрополитене стартовали тестирования системы оплаты цифровыми рублями через универсальный QR-код. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Испытания по корректности обработки транзакций с цифровой валютой проходят совместно с Центробанком и ВТБ в закрытом режиме. По словам Ликсутова, участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт "Тройка" и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе, используя универсальный QR-код.

Такой механизм значительно упрощает процесс покупки. Теперь покупателю нужно лишь зайти в банковское приложение и отсканировать камерой своего телефона единый статичный QR-код, размещенный в кассовой зоне.

После этого остается выбрать цифровой рубль или Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердить платеж.

"Москва – мировой лидер по количеству способов оплаты в городском транспорте. <...> По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем быстрые, удобные и безопасные платежные решения", – привели слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

Помимо этого, в столичном метрополитене заработает платежный сервис с биометрией. Новинка станет доступна уже к концу 2025 года. При оплате по биометрии пассажирам не понадобятся карты, телефоны или наличные деньги.

Также такой способ предполагает самые низкие тарифы на проезд. Важным уточнением является то, что система имеет банковский уровень системы, благодаря чему все данные зашифрованы.

