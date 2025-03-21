Расписание поездов Нижегородского направления и МЦД-4 изменится 22–23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления изменят расписание движения в выходные, 22–23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Изменения связаны с работами на участках от Фрязева до Павловского Посада, где идет ремонт пути, и от Железнодорожной до Нижегородской. Здесь специалисты начнут готовить инфраструктуру к вводу станции Железнодорожная.

Как уточнили в департаменте, в субботу, 22 марта, на Нижегородском направлении с начала движения и до 08:00 часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Железнодорожная. Интервалы движения увеличат до 30 минут.

Кроме того, часть поездов в сторону станции Апрелевка проследует станции Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково и Чухлинка без остановки. С 08:00 22 марта до 08:00 23 марта поезда в эту сторону не будут останавливаться на станциях Кусково и Чухлинка, а пути отправления поездов будут изменены.

В выходные дни часть поездов также проследует от/до станций Площадь трех вокзалов, Железнодорожная, Фрязево и Храпуново. При этом на Калужском направлении часть поездов проследует от/до станций Лесной Городок, Солнечная, Мещерская и Площадь трех вокзалов. Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут.

На участке от станции Курская до станции Марьина Роща в субботу до 08:00 интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут, в воскресенье после 08:00 – до 15 минут.

Данные меры помогут избежать дополнительных окон и закончить работы в срок. Работа в выходные также позволяет меньше влиять на движение поездов в рабочие дни.

Горожанам порекомендовали сверяться с расписанием поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что с 24 марта изменится расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Причиной станут ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры ОЖД.

Изменения в расписании будут действовать 24, 26, 28 и 31 марта, а также с 1 по 6 апреля.