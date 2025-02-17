17 февраля, 07:15Транспорт
В Москве на 80 участках дорог сделали новую разметку в 2024 году
В Москве на 80 участках дорог сделали новую разметку в 2024 году. Это позволило увеличить там пропускную способность на 15–20%. Водители стали тратить меньше времени в пути.
В этом году работа продолжится, специалисты ЦОДД разработали более 100 проектов по переразметке. Они коснутся в том числе Садового кольца, Третьего транспортного и МКАД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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