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17 февраля, 07:15

Транспорт

В Москве на 80 участках дорог сделали новую разметку в 2024 году

В Москве на 80 участках дорог сделали новую разметку в 2024 году

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В Москве на 80 участках дорог сделали новую разметку в 2024 году. Это позволило увеличить там пропускную способность на 15–20%. Водители стали тратить меньше времени в пути.

В этом году работа продолжится, специалисты ЦОДД разработали более 100 проектов по переразметке. Они коснутся в том числе Садового кольца, Третьего транспортного и МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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