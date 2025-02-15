Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы, говорится на сайте Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать в Московском регионе до 21:00 17 февраля.

В выходные дни температура воздуха опустится на 3–4 градуса ниже нормы, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу, 15 февраля, показатели термометров будут варьироваться в диапазоне минус 6–8. По области температура составит до минус 10 градусов.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в Москве похолодает до минус 11–13 градусов. На территории региона температура опустится до минус 16 градусов. В дневное время она сохранится в промежутке от минус 7 до минус 12 градусов.

Между тем, по прогнозам синоптиков, с 23 февраля в Москву может вернуться оттепель. Так, в начале третьей декады месяца температура начнет стремиться к нулю. В этот период также ожидаются снегопады, мокрый снег и смешанные осадки.