Функция отправки сообщения владельцу авто появилась на "Госуслугах"

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Пользователи мобильного приложения "Госуслуги" теперь могут отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей. Соответствующая функция появилась в приложении после обновления.

При помощи нее можно уведомлять автовладельца, если его машина мешает проезду, у нее срабатывает сигнализация, спущено колесо, открыто окно и при любых других проблемах.

Чтобы написать анонимное сообщение, нужно перейти в раздел "Транспорт Права", выбрать функцию "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства", после чего указать номер автомобиля. Его владелец, помимо сообщения, получит данные о локации, из которой оно было отправлено.

Ранее сообщалось, что на территории всей России могут ввести верификацию на портале "Госуслуги" при аренде электросамоката, если соответствующий проект покажет положительные результаты в Москве.

Кроме того, в России могут ввести подтверждение оплаты автоштрафа при помощи специального модуля в мобильном приложении портала "Госуслуги". Данная мера поможет избежать неприятных ситуаций, которые происходят из-за задержки подтверждения факта оплаты через государственную базу данных.