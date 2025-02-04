Депутат ГД Демин предложил ввести подтверждение оплаты автоштрафа через "Госуслуги"

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В России могут ввести подтверждение оплаты автоштрафа при помощи специального модуля в мобильном приложении портала "Госуслуги". С такой инициативой депутат Госдумы Александр Демин обратился в правительство РФ.

"Подтверждение оплаты штрафа через указанный модуль должно приниматься государственными органами для оказания государственных услуг, включая ГИБДД и пограничные службы, до момента обновления информации во внутренних базах данных", – цитирует обращение Агентство "Москва".

Демин утверждает, что данная мера поможет избежать неприятных ситуаций, которые происходят из-за задержки подтверждения факта оплаты через государственную базу данных.

В настоящее время люди нередко сталкиваются с трудностями при получении госуслуг из-за того, что в официальных базах несвоевременно подтверждается оплата штрафов, отметил парламентарий.

Он объяснил, что порой подтверждение оплаты может занимать 24 часа. Подобные случаи приводят к ситуациям, когда водители не могут поставить машины на государственный учет в ГИБДД.

Кроме того, наиболее частой причиной отказа в регистрации автомобиля при его переоформлении являются неоплаченные штрафы. Также автомобилисту, который оплатил штрафы и подтвердил это, могут отказать в выезде за границу, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, подытожил депутат.

Ранее Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы полиса ОСАГО получили возможность оформлять электронные извещения о ДТП, пользуясь порталом "Госуслуги".

Теперь страховщики будут привлекаться к реализации сервиса "Европротокол онлайн". Он позволяет водителям, попавшим в ДТП, оформить извещение без необходимости вызывать сотрудников полиции и заполнять бумажные документы.