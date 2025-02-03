Путин подписал закон о возможности оформления ДТП через портал "Госуслуги"

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Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы полиса ОСАГО получили возможность оформлять электронные извещения о ДТП, пользуясь порталом "Госуслуги". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон соотносит цифровой сервис "Госуслуги Авто" и федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

Таким образом, страховщики будут привлекаться к реализации сервиса "Европротокол онлайн". Он позволяет водителям, попавшим в ДТП, оформить извещение без необходимости вызывать сотрудников полиции и заполнять бумажные документы.

Процедуры европротокола включают оформление мелкой аварии, в которой участвовали два транспортных средства. При этом воспользоваться сервисом можно в том случае, если в результате ДТП никто не пострадал и между водителями не возникли разногласия относительно вины каждого из них.

Ранее Путин подписал закон о дополнительных способах оформления европротокола в случае ДТП. Теперь это можно сделать с помощью порталов и приложений страховых компаний, а также через информационные системы профессионального объединения страховщиков. Извещение должно соответствовать требованиям ЦБ РФ.

До этого Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий владельцам полиса ОСАГО оформлять ДТП через портал "Госуслуги".