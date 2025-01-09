ВС РФ: водитель не имеет права пить алкоголь сразу после участия в ДТП

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Попавший в аварию водитель не имеет права пить алкоголь, даже если у других автомобилистов нет к нему никаких претензий и он является единственным участником ДТП. Об этом на сайте сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на постановление Верховного суда России.

Высшая инстанция рассмотрела жалобу водителя из Карелии, которого лишили прав на 1,5 года со штрафом в 30 тысяч рублей. Он повредил машину, съехав в кювет, после чего выпил спиртное. Автор жалобы уточнил, что владелец автомобиля не имеет никаких претензий, а других пострадавших в аварии не было.

В ВС РФ напомнили, что, согласно ПДД, если нет разногласий с владельцем машины после ДТП, то водитель обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования без участия полицейских. Однако в материалах дела таких документов нет. Поэтому Верховный суд посчитал, что судебные инстанции верно квалифицировали действия автомобилиста, который сам не отрицал, что употреблял алкоголь после ДТП, и с результатом освидетельствования был согласен.

Между тем российским водителям могут запретить держать посторонние предметы во время управления автомобилем, заявил в эфире радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Четко непонятно, какими все-таки гаджетами нельзя пользоваться, а какими можно. Потому что это понятие размытое, и все-таки перечень неплохо, чтобы появился. <…> Водителям придется фактически держать две руки на руле", – рассказал эксперт.

По его словам, открытым остается вопрос работы камер, на которые возложат задачу выявлять таких автомобилистов, а также обоснованность их фиксации нарушений.

"Весь этот закон будет действовать под таким большим вопросом. Самое главное – насколько успеют собственники камер обучить их распознавать запрещенные предметы и незапрещенные. <…> Двусмысленность осталась", – добавил Хайцеэр.

Тем временем в России выросли штрафы за нарушение ПДД. Изменения вступили в силу с 1 января. Новый закон в том числе в два раза снизил скидку за быстрое погашение штрафов – с 50 до 25%. При этом срок действия скидки продлен с 20 до 30 дней.