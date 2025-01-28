Госдума приняла закон об оформлении ДТП через "Госуслуги"

Фото: depositphotos/svedoliver

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий владельцам полиса ОСАГО оформлять ДТП через портал "Госуслуги".

Сервис "Европротокол онлайн", через который водители могли оформлять извещения об аварии без вызова правоохранителей, работает в России с 2022 года. Принятый ГД закон устанавливает соотнесение "Госуслуги.Авто" с системой ЕСИА, которая обеспечивает взаимодействие технологических площадок, предоставляющих государственные и муниципальные услуги в Сети.

Данная мера позволит страховым компаниям использовать "Европротокол онлайн". Теперь водители смогут на месте без помощи полиции оформить мелкое ДТП, в котором не было пострадавших, и при условии, что у них нет претензий друг к другу.

Между тем МВД России хочет внести поправки в КоАП, согласно которым предлагается оптимизировать работу правоохранителей при выявлении водителя в нетрезвом виде за рулем.

МВД предлагает возможность "проставления отметок о применении соответствующих мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в других процессуальных документах".