Путин подписал закон, вводящий дополнительные способы оформления европротокола

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Дополнительные способы оформления европротокола при ДТП появились в России. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Европротокол позволяет оформлять документы об аварии без участия правоохранителей. После принятия нового закона стало больше платформ, где можно подготовить необходимый документ. Теперь европротокол можно оформить с помощью порталов и приложений страховых компаний, а также через информационные системы профессионального объединения страховщиков.

Европротокол можно оформить через приложение "Госуслуги. Авто". В перечень также включили сервисы страховщиков, подключив их к единой системе идентификации и аутентификации. Извещение должно соответствовать требованиям Центробанка России.

Изменения начинают действовать со дня официального опубликования закона.

Между тем МВД России хочет внести поправки в КоАП, согласно которым предлагается оптимизировать работу правоохранителей при выявлении водителя в нетрезвом виде за рулем.

