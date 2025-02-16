Новую выделенку запустят рядом с городским вокзалом Щербинка с 8 марта

Новая выделенная полоса для общественного транспорта появится рядом с городским вокзалом Щербинка. Она заработает с 8 марта.

На этом участке проходит три автобусных и электробусных маршрута, которыми в будние дни пользуются около 5,5 тысячи пассажиров. Теперь у них появится возможность сэкономить время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.