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16 февраля, 09:15

Транспорт

Новую выделенку запустят рядом с городским вокзалом Щербинка с 8 марта

Новую выделенку запустят рядом с городским вокзалом Щербинка с 8 марта

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Новая выделенная полоса для общественного транспорта появится рядом с городским вокзалом Щербинка. Она заработает с 8 марта.

На этом участке проходит три автобусных и электробусных маршрута, которыми в будние дни пользуются около 5,5 тысячи пассажиров. Теперь у них появится возможность сэкономить время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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