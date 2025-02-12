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12 февраля, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": схему движения изменят на площади Никитские Ворота с 15 февраля

"Мой район. Новости": схему движения изменят на площади Никитские Ворота с 15 февраля

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Схема движения изменится на площади Никитские Ворота с 15 февраля. Водителям запретят совершать поворот направо со стороны Тверского бульвара на Большую Никитскую улицу.

При этом в сторону Садового кольца можно будет проехать по Малой Никитской улице, а объехать участок – через Скарятинский переулок. Благодаря изменениям водители будут проезжать быстрее, а на дорогах станет безопаснее.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости"

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Сюжет: "Мой район"
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