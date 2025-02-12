Срок действия водительских прав некоторых россиян не продлится в 2025 году

Правила замены водительских прав в России меняются в 2025 году. Те удостоверения, срок действия которых должен был истечь с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, не продлятся автоматически и станут недействительными.

За езду с просроченными правами в России предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей и возможная эвакуация автомобиля на штрафстоянку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.