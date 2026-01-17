Фото: 123RF.com/paintingcat

Магнитная буря продолжается на Земле на слабом уровне. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По словам ученых, уровень возмущения магнитного поля не поднимался выше G1.

Магнитная буря началась вечером 16 января. Она возникла из-за добравшейся до планеты плазмы, выброшенной Солнцем еще во вторник, 13 января. Кроме того, на широтах выше 60 градусов наблюдались полярные сияния.

До этого на Солнце сформировалась крупная корональная дыра, напоминающая огромную перевернутую цифру 1. Высота дыры необычной формы составляет около миллиона километров.

