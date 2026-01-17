Около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему ЛНР за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему ЛНР в ночь на 17 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства топлива, энергетики и угольной промышленности.

В ведомстве отметили, что большая часть БПЛА была нейтрализована. Однако в результате 4 ударов зафиксирован пожар и серьезные повреждения энергооборудования. По этой причине, как сообщили в министерстве, в двух муниципалитетах частично отсутствует свет.

В настоящее время специалисты оценивают возможность проведения аварийно-восстановительных работ. Ситуация взята на контроль главы республики и правительства ЛНР.

В ночь на 17 января силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны РФ, 29 дронов были сбиты над Белгородской областью, 12 – над Курской, по 4 – над Ростовской и Астраханской областями, а также 2 БПЛА – над Крымом.

Помимо этого, было перехвачено 47 дронов над акваторией Черного моря и еще один – над Азовским морем.

