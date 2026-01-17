17 января, 07:35Происшествия
Средства ПВО сбили за ночь 99 беспилотников над территорией РФ
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 99 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 17 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 29 дронов сбили в Белгородской области, 12 – в Курской, по 4 – в Ростовской и Астраханской областях, а также 2 беспилотника – над территорией Крыма.
Помимо этого, подразделения ПВО перехватили 47 дронов над акваторией Черного моря и еще один – над акваторией Азовского моря.
Вечером 16 января силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами, а также над Черным морем.
