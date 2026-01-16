Форма поиска по сайту

16 января, 17:11

Происшествия

Машина скорой помощи подорвалась на минах-"лепестках" в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Выехавшая на вызов машина скорой помощи подорвалась на минах-"лепестках" в Херсонской области. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

"Сегодня вновь столкнулись с бесчеловечным террором со стороны украинских формирований. Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе", – написал он в своем телеграм-канале.

Он назвал случившееся циничным и преднамеренным ударом, которым киевский режим пытается сломить и запугать мирных жителей. Однако медики, по его словам, продолжат выезжать на вызовы для оказания помощи всем нуждающимся.

Ранее ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области. Два беспилотника были сбиты силами ПВО, еще один упал на территории центра. В результате инцидента никто не пострадал.

происшествиярегионы

