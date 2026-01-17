ВС РФ освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила населенные пункты Приволье в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, Приволье взяли под контроль подразделения Южной группировки войск. В свою очередь, группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободила Прилуки.

Ранее российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Черниговской области. Ее ликвидировали операторы ударных и разведывательных дронов вместе с расчетом.

По установке ударили в момент ее движения. При попытке эвакуации украинских военных была проведена повторная атака оператором БПЛА "Герань".