18 марта, 10:01

Двое иностранцев получили до 18 лет тюрьмы за подготовку теракта в Пятигорске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ставропольского края"

Двух иностранных граждан осудили за подготовку теракта в здании Пятигорского городского суда. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края в телеграм-канале.

Установлено, что злоумышленники вступили в ряды запрещенной в России террористической организации для совершения преступлений от ее имени. Здание суда они планировали взорвать по заданию иностранных кураторов.

Для этого фигуранты приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и последующего создания самодельного взрывного устройства. Завершить свои планы они не смогли, так как были задержаны.

Суд признал их виновными в приготовлении к совершению взрыва и к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, а также участии в деятельности террористической организации. Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 17 до 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима. Также было назначено по 600 тысяч рублей штрафа каждому.

Ранее житель Севастополя признался в подготовке теракта против высокопоставленного военного в Крыму. Для осуществления преступления ему прислали фотографию российского военнослужащего и его автомобиля. Кроме того, он производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма, на территории Евпатории, Севастополя.

