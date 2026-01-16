Эксперт Яковлева объяснила, когда сотрудника могут уволить за публикацию интимных фото

Корпоративные службы проверяют профили топ-менеджеров на OnlyFans, заявляют эксперты. Чем может обернуться просмотр и публикация интимного контента для работников, разбиралась Москва 24.

Дело личное?

Службы HR и корпоративной безопасности крупных российских компаний включили платформу OnlyFans в список ресурсов для стандартной проверки сотрудников, особенно занимающих публичные и руководящие должности, рассказал директор департамента расследований IT-компании Игорь Бедеров.

По его словам, такая практика стала частью формализованных процедур. Проверяется не только наличие у сотрудника платного аккаунта с откровенным контентом, но и сам факт присутствия идентифицируемого профиля на этой платформе.





Игорь Бедеров директор департамента расследований IT-компании Сам факт наличия у топ-менеджера идентифицируемого профиля, при помощи которого он взаимодействует с OnlyFans-моделями, уже является репутационным риском.

Он отметил, что подобные находки уже не раз становились причиной публичных скандалов, затрагивающих как бизнес, так и политиков. Компании стремятся заранее выявлять подобные активности, чтобы минимизировать потенциальный ущерб своей репутации.

В свою очередь, кандидат в губернаторы Флориды Джеймс Фишбак вовсе предложил ввести 50% "налог на грех" для моделей OnlyFans. По его мнению, это сократит число молодых женщин, зарабатывающих на откровенном контенте, что он считает следствием "искаженных общественных установок", а не осознанным выбором.

Риск для компании

Такие проверки – нормальная практика для компаний, так как публичные лица (топ-менеджеры компаний) подвергают рискам работодателя, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Как правило, это может закончиться увольнением: организации с консервативной репутацией (банки, госструктуры, крупный ритейл, компании с долей государства, коммерческие) рассматривают эту активность как серьезный репутационный удар по бренду, ведущий к оттоку клиентов, партнеров и потере выручки. Потому что действия сотрудников нарушают корпоративные ценности и этику", – пояснила она.

Эксперт уточнила, что практически все крупные компании имеют внутренние локальные документы, запрещающие действия, порочащие их репутацию. Это сказывается и на будущем трудоустройстве: информация о подобной сетевой активности может "всплывать" при проверках служб безопасности новых работодателей, закрывая путь во многие секторы.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт На практике есть несколько вариантов, на которые работодатель может сослаться при увольнении. Например, указать, что это прямое нарушение трудового договора или локальных нормативных актов.

Также, объяснила эксперт, уволить можно по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ. Согласно части 7, с сотрудником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, может быть расторгнут трудовой договор, если его действия дают основание для утраты доверия к нему. Однако зачастую этот пункт применяется не только к кассирам, но и к менеджерам, имеющим доступ к коммерческой тайне, финансам или отвечающим за публичный имидж компании.

Кроме того, увольнение по инициативе работодателя возможно и из-за совершения сотрудником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением своей деятельности.

"Хотя напрямую к офисным сотрудникам это не относится, все это может быть применено, если деятельность на OnlyFans или публикации схожего характера трактуются как "аморальный проступок", несовместимый с позицией работодателя (например, в компании, в том числе ориентированной на детскую аудиторию)", – добавила Лоикова.

При этом она уточнила, что наиболее распространенный вариант – это когда руководство предлагает уволиться по соглашению сторон, чтобы избежать публичного скандала и судов.

"Сотруднику часто предлагают некоторую компенсацию либо увольняют без выплат. При этом увольнение за то, что работник является зрителем, если это прямо не запрещено внутренними документами и не мешает работе, не будет законным", – подчеркнула эксперт.

Однако руководство может применить дисциплинарное взыскание (выговор) за "некорпоративное поведение", если это происходит в рабочее время, заключила она.

При этом с точки зрения законодательства публикация какой-либо информации или снимков подобного характера сама по себе не может и не должна влиять на трудовые отношения, пояснила в беседе с Москвой 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Прямые ограничения, касающиеся условно морального облика, есть только для определенных категорий персонала. Например, для тех, кто работает с детьми – тренеров, преподавателей, занимающихся воспитанием несовершеннолетних. В таком случае существует основание для увольнения – совершение проступка, несовместимого с дальнейшей деятельностью", – рассказала она.

Однако для всех остальных, включая топ-менеджеров крупных компаний, таких законодательных ограничений нет, уточнила Яковлева. При этом, по ее словам, важно разделять правовую и неформальную стороны. С точки зрения закона и Трудового кодекса оснований для увольнения или взыскания за такие действия нет.

"Даже если компания попытается прописать соответствующие запреты во внутренних нормативных актах, эти пункты, скорее всего, будут признаны не соответствующими законодательству и потому неприменимыми, так как внутренние документы не должны противоречить Трудовому кодексу", – пояснила она.

Факт регистрации и просмотра подобного контента под своим именем также не дает работодателю законных оснований для увольнения.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Однако с неформальной точки зрения такие действия, безусловно, могут нанести ущерб репутации организации, и последствия для сотрудника все же возможны. Это касается и приема на работу.

Отказ, по словам эксперта, должен быть аргументирован профессиональными или деловыми качествами, не соответствующими вакансии.

"Но на практике, если работодатель узнает о такой спорной сетевой активности кандидата, он с высокой долей вероятности не примет его, формально сославшись в отказе именно на профессиональные критерии, а не на реальную причину. Таким образом, прямой юридической ответственности за подобные действия нет, но репутационные риски и неформальные последствия могут быть существенными", – пояснила специалист.

При этом, если увольнение произошло, можно обращаться в суд, предварительно собрав доказательства (аудиоразговоры, переписка, прочее, из чего следует, что работника уволили именно за публикацию фото или другие подобные действия). Срок для обращения в суд – один месяц с даты увольнения.

Работодатель может ссылаться на вопрос репутации, но законом такое основание не предусмотрено, а значит, в случае спора это не будет аргументом для суда, заключила эксперт.

