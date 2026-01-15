В США предложили взимать "налог на грех" с OnlyFans-моделей

Фото: 123RF.com/dmitrimaruta

Необходимо ввести "налог на грех" в размере 50% для моделей OnlyFans. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Флорида Джеймс Фишбак, передает TMZ.

По мнению политика, эта мера сократит число молодых женщин, которые зарабатывают на продаже откровенного контента. Он также указал на то, что считает такую деятельность не осознанным выбором, а следствием "искаженных общественных установок" и объективации женщин.

В качестве примера он привел модель Софи Рейн. По словам Фишбака, она могла бы реализовать себя в "социально полезных" профессиях, не зарабатывая на обнаженных фото и видео.

Кроме того, современная цифровая среда поощряет эксплуатацию, которая до эпохи интернета якобы не была характерна для американского общества. При этом он не считает проблемой, что в штате может произойти отток создателей такого контента, поскольку политик не заинтересован в сохранении такого бизнеса.

Средства, полученные от налога Фишбак предлагает направить на финансирование системы образования, в том числе на повышение зарплат учителям и оплату школьных обедов. Рейн, комментируя эту инициативу, раскритиковала ее и назвала попыткой привлечь внимание к предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что на Украине рассчитывают собрать почти 24 миллиона долларов налогов в год с моделей OnlyFans. Для этого необходимо изменить Уголовный кодекс.

Сейчас платформа платит налоги в рамках "налога на Google", но украинские модели не могут этого сделать, даже если захотят. Соответствующий законопроект вносился в Раду еще в прошлом году, но вызвал множество споров и не был принят.

