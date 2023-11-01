Актер Чарли Шин рассказал о реакции на работу дочери в OnlyFans

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Американский актер Чарли Шин рассказал о своей реакции на работу 19-летней дочери на сайте с откровенным контентом для взрослых OnlyFans. Его слова приводит Page Six.

По словам Шина, сначала он отрицательно отреагировал из-за репутации этого портала.

"Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать, другие", – поделился актер.

Шин добавил, что для принятия действий дочери ему пришлось поработать над собой. Он уточнил, что должен быть уверен в себе и просто знать, что все достоинства дочери остаются при ней.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала финансовую отчетность интернет-сервиса OnlyFans. По ее словам, увеличившаяся популярность порнографии в мире связана с тем, что такой контент позволяет зрителям расслабиться и перестать нервничать.