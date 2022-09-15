Рэпер Оксимирон "создал" аккаунт на OnlyFans

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Российский рэпер Оксимирон, известный своими альбомами "Горгород" и "Красота и уродство", пошутил, что завел аккаунт на платном сервисе контента для фанатов OnlyFans. Об этом сообщается в телеграм-канале артиста.

Рэпер поделился ссылкой, которая подразумевает рассылку на электронную почту с новостями о его деятельности.

"Не пропустите бесплатную регистрацию для моего уникального контента", – написал Оксимирон.

Кроме того, при регистрации на почту поступает ответное письмо со словами: "Рассылка – страшный сон для доносчика и цензора, потому что ее не остановить".

Ранее российская телеведущая Тина Канделаки прокомментировала финансовую отчетность платформы OnlyFans. По ее мнению, контент сервиса позволяет зрителям расслабиться и перестать нервничать. Также она заявила, что OnlyFans обогнал PornHub по популярности.