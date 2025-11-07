На Украине рассчитывают собрать почти 24 млн долларов налогов в год с моделей OnlyFans

Фото: depositphotos/pressmaster

Налоговые поступления в бюджет Украины с доходов производителей порноконтента на платформе OnlyFans могли бы составить почти 24 миллиона долларов в год, заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

Однако депутат напомнил, что для этого необходимо изменить Уголовный кодекс и декриминализировать производство порнографии. При этом вопрос об отмене уголовной ответственности за производство порноконтента поднимается на Украине давно. По мнению депутатов, легализовать этот род деятельности в условиях хронического дефицита бюджета выгоднее, чтобы обложить его налогом.

Сейчас платформа OnlyFans платит на Украине налоги в рамках "налога на Google", но украинские модели не могут этого сделать, даже если захотят. Соответствующий законопроект вносился в Раду еще в прошлом году, но вызвал множество споров и не был принят.

Украинский бюджет несколько лет составляется с рекордным дефицитом, собственные доходы позволяют покрывать только военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада.

В Киеве признают, что страна исчерпала собственные ресурсы и что искать средства становится сложнее. Кроме того, западные партнеры настаивают на том, чтобы правительство Украины искало новые источники самофинансирования.

Украинский президент Владимир Зеленский отправил петицию с предложением по декриминализации создания порнографии в стране на рассмотрение в Раду в июле этого года. Авторы петиции заявляли, что при принятии этих предложений правоохранительные органы страны будут расследовать настоящие преступления. Петиция набрала 25 тысяч голосов.

