Евросоюз (ЕС) может не успеть предоставить Украине кредит в 140 миллиардов евро из-за споров о замороженных российских активах. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Politico.

Как утверждает издание, дело связано с Бельгией, которая является основным местом хранения активов России. При этом бельгийские власти блокируют сделку на фоне опасений больших финансовых и юридических последствий для своей страны.

Ранее лидеры ЕС решили отложить вопрос об использовании замороженных российских активов до декабря. Это было связано с тем, что Бельгия запросила более строгие гарантии того, что не будет одна нести ответственность за связанные с кредитами риски.

После этого бельгийский депозитарий Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что страна не оставит без ответа попытки конфисковать ее активы. По его словам, руководство Бельгии понимает последствия конфискации.