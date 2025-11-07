Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 10:10

Политика
Главная / Новости /

Politico: ЕС может не успеть предоставить Украине деньги из-за российских активов

ЕС может не успеть предоставить Украине деньги из-за российских активов – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Евросоюз (ЕС) может не успеть предоставить Украине кредит в 140 миллиардов евро из-за споров о замороженных российских активах. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Politico.

Как утверждает издание, дело связано с Бельгией, которая является основным местом хранения активов России. При этом бельгийские власти блокируют сделку на фоне опасений больших финансовых и юридических последствий для своей страны.

Ранее лидеры ЕС решили отложить вопрос об использовании замороженных российских активов до декабря. Это было связано с тем, что Бельгия запросила более строгие гарантии того, что не будет одна нести ответственность за связанные с кредитами риски.

После этого бельгийский депозитарий Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что страна не оставит без ответа попытки конфисковать ее активы. По его словам, руководство Бельгии понимает последствия конфискации.

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика