Эксперт Бедров: кадровики ищут на OnlyFans компромат на топ-менеджеров

Кадровые подразделения (HR) и службы безопасности российских компаний проверяют OnlyFans на предмет активности на платформе топ-менеджеров и публичных сотрудников, рассказал "Газете.ру" директор департамента расследований одной из компаний Игорь Бедеров.

Эксперт объяснил, что эти корпоративные структуры действуют в рамках формализованных процедур и правовых оснований, то есть является стандартным способом для выявления юридических и репутационных рисков для компании.

При этом компроматом может быть не только платный аккаунт человека с откровенным контентом, но и факт наличия у топ-менеджера профиля, по которому можно определить его личность. Это уже является репутационным риском.

Бедеров отметил, что причиной появления скандальных историй ни раз становились аккаунты людей, занимающих высокие должности в крупных компаниях или политике, найденные на OnlyFans.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Флорида Джеймс Фишбак заявил, что для моделей OnlyFans необходимо ввести "налог на грех" в размере 50%. По его мнению, это должно сократить число молодых женщин, зарабатывающих на продаже откровенного контента.

