17 января, 12:55

Происшествия

Шестеро пострадавших в учебном центре МВД в Коми переведены в Москву

Фото: телеграм-канал "Минздрав Коми"

Шестеро пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД по Республике Коми переведены в медучреждения Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По данным ведомства, вечером 16 января в аэропорт Сыктывкара прибыли 11 специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС. Они провели оценку состояния четырех крайне тяжелых пациентов в отделении реанимации Эжвинской больницы.

После осмотра было решено перевести одного человека в Национальный центр хирургии имени Вишневского, еще пятерых – в Главный клинический госпиталь МВД. Кроме того, один пострадавший из Эжвы был переведен в Коми республиканскую больницу.

В аэропорт раненых доставили силы Территориального центра медицина катастроф Республики Коми. Борт Ил-76 с бригадой специалистов и шестью пациентами приземлился в российской столице 17 января в 05:00, все пострадавшие доставлены в медучреждения.

В стационарах остаются 13 человек, из них трое – в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, трое – в Коми республиканской больнице и семеро – в Медсанчасти МВД по региону, уточнили в Минздраве.

Тем временем преподавателю центра профподготовки МВД Владимиру Опарину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на судью Сыктывкарского городского суда Максима Моисеева.

Представитель региональной прокуратуры пояснил агентству, что одно уголовное дело было возбуждено по статье "Халатность", второе – непосредственно в отношении Опарина – по статье "Превышение должностных полномочий". Данные дела соединены в одно производство.

ЧП в Сыктывкаре произошло 15 января. В помещении центра профподготовки МВД раздался хлопок, после чего возник огонь на крыше здания. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров, позже его ликвидировали.

Опарина, который во время занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату, задержали. В субботу, 17 января, суд отправил его под домашний арест.

