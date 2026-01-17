Более 1,3 тысячи спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 1,3 тысячи спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в столице. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Также в мероприятиях по обеспечению безопасности будут задействованы добровольцы, которым предоставят всю необходимую специализированную технику и средства спасения.

В свою очередь, специалисты комплекса городского хозяйства организовали на площадках деревянные настилы и освещение, установили поручни для спуска и подъема, подготовили средства спасения, передвижные туалеты, а также пункты обогрева и питания.

Кроме того, спасатели заранее измерили толщину льда, а также изучили места для купаний. В городском хозяйстве отметили, что все проруби в целях безопасности находятся возле берега. Помимо этого, людей будут сопровождать к проруби и обратно.

При этом спасатели не только будут следить за людьми в водоемах, но и осуществлять усиленное патрулирование водных акваторий на судах для предотвращения небезопасных купаний.

В Москве перед Крещением оборудовали 40 специальных площадок. Купели откроются в 18:00 18 января и будут работать до 18:00 следующего дня. Места для купаний расположились во всех административных округах города, кроме центра.

