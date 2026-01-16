Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 17:46

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве перед Крещением оборудовали 40 специальных площадок. Купели откроются в 18:00 18 января и будут работать до 18:00 следующего дня. Об этом рассказал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Места для купаний расположились во всех административных округах города, кроме Центрального.

САО:

  • майна на Большом Головинском пруду;
  • майна на пляже "Левобережный".

СВАО:

  • майна на Дворцовом пруду.

ВАО:

  • майна на озере Святом;
  • майна на Терлецких прудах;
  • купель "Вернисаж в Измайлово".

ЮВАО:

  • майна на Шибаевском пруду;
  • майна на Люблинских прудах.

ЮАО:

  • майна на Борисовских прудах;
  • майна на Верхнем Царицынском пруду;
  • майна на пруду Бекет.

ЮЗАО:

  • майна на пруду Зеленка;
  • майна на Большом Воронцовском пруду;
  • майна в зоне отдыха "Тропарево";
  • майна на Верхнем Черневском пруду;
  • майна на четвертом пруду в Узком.

ЗАО:

  • майна в Москве-реке, поселок Рублево;
  • майна на Мещерском пруду;
  • майна в парке "Фили".

СЗАО:

  • майна в ландшафтном парке "Митино";
  • майна на пруду за храмом Рождества Христова в Митине;
  • майна в парке "Покровское-Стрешнево";
  • майна в парке "Северное Тушино";
  • майна в Строгинской пойме;
  • майна в Кировской пойме;
  • майна на Малом Бездонном озере;
  • майна на улице Авиационной.

ЗеЛАО:

  • майна на Черном озере в Зеленограде;
  • майна на озере Школьном в Зеленограде.

ТиНАО:

  • купель храма Спаса Нерукотворного образа;
  • часовня-купель в честь Казанской иконы Божьей Матери;
  • майна на пруду возле часовни иконы Божией Матери Иверской;
  • купель храма Казанской иконы Божией Матери;
  • купель храма Живоначальной Троицы в районе Вороново;
  • майна на пруду напротив храма иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет";
  • купель храма Преображения Господня в поселке Коммунарка;
  • майна храма Живоначальной Троицы в районе Коммунарка;
  • купель храма Живоначальной Троицы в Ознобишине;
  • святой источник блаженной Ксении Петербургской;
  • часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса горхозяйства провели большую подготовительную работу. По словам мэра, они заранее проверили толщину льда, сделали удобные подходы и спуски с противоскользящим покрытием, оборудовали раздевалки, пункты обогрева и медицинской помощи.

В местах проведения купаний будут дежурить сотрудники московского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно будет вестись усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке.

На всех площадках для купаний также установили удобные поручни и разместили спасательные средства. Рядом с майнами и купелями сделали парковки, пункты питания и туалеты. Кроме того, возле каждой майны установили информационные стенды, на которых будут размещены карты маршрутов общественного транспорта, а также правила поведения во время купания.

Вместе с тем на площадках будут дежурить спасатели, которые проводят гостей к местам спуска, проконтролируют соблюдение всех норм и окажут помощь при необходимости. Около майн и купелей организуют медицинские посты, также там круглосуточно будут дежурить бригады скорой помощи. Кроме того, профилактические беседы о правилах безопасности заранее провели со священнослужителями столичных храмов и работниками коммунальных служб.

В ночь на 19 января в городе продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта. Например, до 03:00 автобусы и электробусы будут курсировать по 35 направлениям рядом с местами купаний в разных округах столицы. Еще 18 ночных маршрутов будут работать по обычному графику.

Для подготовки к крещенскому купанию необходимо соблюсти несколько условий. Перед процедурой желательно заранее проконсультироваться с врачом. При наличии противопоказаний следует отказаться от окунания.

Самым эффективным методом подготовки к купанию является длительное закаливание. С собой на площадку нужно взять сухое белье, полотенце и нескользящую обувь. Теплая одежда и термос с чаем помогут защититься от переохлаждения.

Перед окунанием рекомендуется размять тело, чтобы разогнать кровь. К проруби следует идти в обуви по специальным настилам, а у воды следовать инструкциям спасателей.

В купель или майну необходимо плавно опускаться, не прыгать и не нырять. Для этого надо сохранять вертикальную позу, а в воде оставаться не дольше 10 секунд. Более того, не следует мочить голову, так как это может привести к спазму сосудов мозга. Выбравшись из проруби, нужно растереться полотенцем, зайти в пункт обогрева, переодеться и выпить чай.

"Самое важное, друзья, – выбирайте только оборудованные для купания площадки, соблюдайте рекомендации спасателей и медиков: готовьтесь к купанию заранее, не задерживайтесь в воде и внимательно следите за самочувствием", – отметил мэр.

Ранее "Лосиный остров" предупредил о запрете купания в водоемах нацпарка в Крещение. Учреждение призвало горожан выбирать для окунания в прорубь специально оборудованные площадки. Также граждан попросили соблюдать правила безопасности и не купаться в неподготовленных местах.

Крещенские купания проведут на 40 площадках в Москве

