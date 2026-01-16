"Лосиный остров" призвал не купаться в водоемах нацпарка на Крещение

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Купания в водоемах нацпарка "Лосиный остров" на Крещение запрещены, предупредила пресс-служба учреждения.

Посетителей призвали соблюдать правила безопасности и воздерживаться от купаний в необорудованных и неподготовленных местах. Для окунания в прорубь следует выбирать специально оборудованные площадки.

"Каждая такая площадка должна быть оборудована специальными настилами с противоскользящим покрытием, кабинами для переодеваний, пунктами, где можно согреться, а также передвижными туалетами. На санкционированных пунктах массового купания будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, бригады скорой помощи", – добавили в нацпарке.

В Москве крещенские купания организуют на 40 площадках. Они будут проходить с 18:00 18 января до 18:00 следующего дня. Кроме того, крещенские мероприятия будут сопровождаться горячим чаем, по запросам горожан откроют полевые кухни.