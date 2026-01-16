Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 16:31

Город

"Лосиный остров" призвал не купаться в водоемах нацпарка на Крещение

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Купания в водоемах нацпарка "Лосиный остров" на Крещение запрещены, предупредила пресс-служба учреждения.

Посетителей призвали соблюдать правила безопасности и воздерживаться от купаний в необорудованных и неподготовленных местах. Для окунания в прорубь следует выбирать специально оборудованные площадки.

"Каждая такая площадка должна быть оборудована специальными настилами с противоскользящим покрытием, кабинами для переодеваний, пунктами, где можно согреться, а также передвижными туалетами. На санкционированных пунктах массового купания будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, бригады скорой помощи", – добавили в нацпарке.

В Москве крещенские купания организуют на 40 площадках. Они будут проходить с 18:00 18 января до 18:00 следующего дня. Кроме того, крещенские мероприятия будут сопровождаться горячим чаем, по запросам горожан откроют полевые кухни.

"Московский патруль": экстренные службы Москвы подготовились к работе на Крещение

Читайте также


город

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика