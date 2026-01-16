Психолог Одинцова: крещенские купания – народный антидепрессант

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крещенские купания в проруби могут помочь в борьбе с депрессией, сообщила Агентству "Москва" кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения факультета дистанционного обучения МГППУ Мария Одинцова.

"Крещенские купания – это народный антидепрессант, поэтому они полезны тем, кто переживает период жизненного кризиса или стресса и нуждается в символическом акте обновления, новой точке отсчета", – рассказала она.

Она добавила, что такая практика также способна помочь тем, кто неудовлетворен прошлым опытом и ищет новых впечатлений, а также людям, страдающим от синдрома "выученной беспомощности", апатии, пассивности и депрессии.

Психолог отметила, что активное действие и его немедленный физиологический и психологический эффект способствуют снижению состояния безволия. Она пояснила, что резкий выброс эндорфинов и мобилизация организма противостоят ощущениям слабости и инертности.

Данный вид активности, по ее словам, может быть полезен при наличии экзистенциальных вопросов, связанных с одиночеством и поиском смысла, поскольку сам ритуал дает ощущение принадлежности к чему-то большему.

Психологическая польза, как уточнила Одинцова, заключается не столько в воздействии холода, сколько в осмысленном и добровольном преодолении собственных границ, которое дает чувство достижения и служит мощным символическим ритуалом очищения и обновления.

В то же время психолог подчеркнула, что крещенские купания не являются формой психотерапии. Это не замена профессиональной помощи и подходит не всем, так как существуют медицинские противопоказания, и обязательна предварительная консультация с врачом.

Важно, по ее словам, и то, что подобная практика требует подготовки – для неподготовленного человека она может нести серьезные риски для здоровья. В связи с этим Одинцова рекомендовала предварительное постепенное закаливание в течение некоторого времени.

В Москве в период крещенских купаний будут работать 40 площадок. Мероприятия будут проходить с 18:00 18 января. Окончание запланировано на это же время 19 января. Площадки по стандарту будут оборудованы зонами ожидания и переодевания для мужчин и женщин, местами оказания медпомощи.