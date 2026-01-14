Юрист Салкин: самовольное обустройство проруби может стать поводом для штрафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самовольное оборудование проруби для крещенских купаний может привести к административному штрафу, сообщает News.ru со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

Как пояснил эксперт, вырубка и особенно обустройство проруби, например установка лестницы, настила и ограждения, без согласований обычно расцениваются как самовольное пользование водным объектом. Такие действия могут повлечь ответственность по статье 7.6 КоАП РФ со штрафом для граждан до 3 тысяч рублей.

Он добавил, что если при этом нарушены режимы водоохранной зоны или прибрежной защитной полосы, то возможно дополнительное наказание по статье 8.42 КоАП РФ со штрафом до 4,5 тысячи рублей для граждан.

В случае, если прорубь обустроена на территории заповедника, национального парка или заказника, применяется статья 8.39 КоАП РФ, предусматривающая для граждан штраф до четырех тысяч рублей, предупредил Салкин.

Ранее священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий рассказал, что погружение в купель или прорубь на Крещение Господне не смывает грехи с человека, так как на это способен только Бог. Со слов иеромонаха, именно сатана пытается обмануть людей, заставляя их смывать грехи таким образом.