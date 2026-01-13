Мужчина в Сургуте окунул годовалого ребенка в прорубь при 30-градусном морозе

Фото: vk.com/aisberg_surgut

Мужчина в Сургуте окунул в прорубь годовалого сына при температуре около минус 30 градусов, рассказал URA.RU руководитель оздоровительного центра "Айсберг", где практикуется моржевание, Азамат Якупов.

По его словам, отец ребенка занимается моржеванием более 8 лет, а его сын стал самым молодым участником клуба. После купания в проруби они вместе пошли в баню.

Якупов добавил, что здоровью мальчика ничего не угрожало – семья давно практикует закаливание и использует проверенные методики.

Однако врачи придерживаются противоположного мнения. Врач-терапевт Галина Слободина указала, что детей в таком возрасте закалять не нужно. Все должно происходить постепенно, так как иначе ребенок может оказаться в ситуации, где он постоянно испытывает стресс.

Врач Жанна Садовская, в свою очередь, подчеркнула, что данный вопрос находится на ответственности и совести родителей. Они будут отвечать в том случае, если у ребенка в дальнейшем возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что моржеванием противопоказано заниматься людям с тяжелой гипертонией, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом.

В случае наличия указанных заболеваний сначала необходимо добиться их стабилизации под наблюдением врача. При этом легкая или умеренная гипертония, которая хорошо контролируется регулярной медикаментозной терапией, не является однозначным запретом для начала занятий моржеванием при соблюдении всех мер предосторожности.

