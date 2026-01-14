Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 11:55

Общество
Главная / Новости /

Священник Ланский: вода из-под крана в Крещение не обладает "святыми" свойствами

Священник заявил, что вода из-под крана в Крещение не обладает "святыми" свойствами

Фото: depositphotos/andrei_77

Водопроводная вода не обладает "святыми" свойствами во время праздника Крещения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам церковного служения Вячеслав Ланский.

Он объяснил, что подобное убеждение появилось во времена Советского Союза, когда людям было сложно посещать храмы из-за нехватки церквей и малого числа священников.

Ланский посоветовал приходить на освящение воды ближе к вечеру 18 января или рано утром 19 января. При этом священнослужитель рекомендовал ознакомиться с деталями расписания на сайте и в соцсетях нужного храма, так как время начала службы и освещения воды зависит от традиций конкретного прихода.

Также он считает купание в проруби необязательной традицией.

"Основные события праздника Крещения заключаются не столько в омовении водой, сколько в духовном перерождении и очищении души", – отметил священник.

Кроме того, лучше избегать купелей без сотрудников экстренных служб, чтобы не допускать трагедий. Также Ланский подчеркнул, что погружение в воду нужно делать осознанно, без фанатизма и злоупотреблений спиртным.

Ранее священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий указывал, что погружение в купель или прорубь на Крещение Господне не смывает грехи с человека, так как на это способен только Бог. Со слов иеромонаха, окунание на Крещение – лишь традиция, которая не связана с церковью.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика