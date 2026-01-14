Священник Ланский: вода из-под крана в Крещение не обладает "святыми" свойствами

Фото: depositphotos/andrei_77

Водопроводная вода не обладает "святыми" свойствами во время праздника Крещения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам церковного служения Вячеслав Ланский.

Он объяснил, что подобное убеждение появилось во времена Советского Союза, когда людям было сложно посещать храмы из-за нехватки церквей и малого числа священников.

Ланский посоветовал приходить на освящение воды ближе к вечеру 18 января или рано утром 19 января. При этом священнослужитель рекомендовал ознакомиться с деталями расписания на сайте и в соцсетях нужного храма, так как время начала службы и освещения воды зависит от традиций конкретного прихода.



Также он считает купание в проруби необязательной традицией.

"Основные события праздника Крещения заключаются не столько в омовении водой, сколько в духовном перерождении и очищении души", – отметил священник.

Кроме того, лучше избегать купелей без сотрудников экстренных служб, чтобы не допускать трагедий. Также Ланский подчеркнул, что погружение в воду нужно делать осознанно, без фанатизма и злоупотреблений спиртным.

Ранее священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий указывал, что погружение в купель или прорубь на Крещение Господне не смывает грехи с человека, так как на это способен только Бог. Со слов иеромонаха, окунание на Крещение – лишь традиция, которая не связана с церковью.

