01 декабря, 15:19

Политика
Депутат Иванов: благословение автомобилей не имеет отношения к православию

В России призвали не верить в благословение автомобилей

Россиянам не следует верить в так называемые очищающие ритуалы для автомобилей, сообщил News.ru депутат Брянской облдумы, замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов.

"Мы должны четко понимать и разъяснять другим, что подобные "ритуалы", распространяемые в интернет-клубах и междусобойчиках, не имеют никакого отношения к христианской вере и жизни Церкви", – сказал собеседник издания.

Она назвал кощунством и проявлением невежества использование церковных атрибутов в магических целях. По его словам, это "путь к суеверию, который лишь уводить человека от подлинной духовной жизни".

Иванов считает, что вера в такие заговоры не только не принесет пользы, но и может навредить. Подобные практики создают у человека ложное ощущение защищенности, в то время как настоящие опасности на дороге требуют трезвости, ответственности и внимания, добавил он.

Ранее Иванов призвал крестить детей перед публикацией их фотографий в интернете. По его словам, ведение блогов и страниц в Сети, посвященных несовершеннолетним, требует от родителей высокой ответственности и духовного осмысления. Первым шагом для православных семей, сказал он, должно стать крещение ребенка.

политикатранспортрелигия

