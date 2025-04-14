Священник Волков: приходить в храм с макияжем не запрещено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приходить в храм с макияжем не запрещено, заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве иерей Александр Волков.

"Как и в любом другом общественном месте, в храме человек должен одеваться достойно, не привлекая к себе особенного внимания – это главное условие. Вызывающий макияж, конечно, в храме очень нежелателен", – заявил он в беседе с Агентством "Москва".

Волков подчеркнул, что допустим скромный макияж, без ярких теней, подводок и помады. В противном случае человека в таком виде не прогонят, но он будет вызывать лишнее внимание или получать осуждение от прихожан.

"Все это должно быть взаимоуважительно", – сказал Волков.

В храм лучше надевать юбку, а не джинсы, добавил священник. При этом женский предмет одежды традиционно должен быть ниже колена.

"Конечно, никто женщину в брюках не выгонит из храма. Почти в каждом храме есть юбки напрокат", – отметил Волков.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что нет никакого греха в покупке и употреблении дубайских пасхальных куличей с фисташковой начинкой. Он объяснял, что рецепт не имеет никакого сакрального значения. Главное, чтобы кулич был освящен в храме, а остальное уже второстепенно.

