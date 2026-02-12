Форма поиска по сайту

12 февраля, 04:22

Политика

Фон дер Ляйен отметила слишком высокие цены на энергию в Европе

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Цены на энергию в европейских странах остаются крайне высокими и нестабильными. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента, пишет ТАСС.

Она указала на чрезмерную зависимость Евросоюза от углеродного топлива и недостаточное развитие трансграничной электрической инфраструктуры, которая не позволяет перебрасывать стратегические объемы энергии между странами сообщества.

На сегодня в Европе средняя цена одного мегаватт/часа в газовой генерации достигает примерно 100 евро, в атомной – от 50 до 60 евро, в солнечной – 34 евро. Фон дер Ляйен призвала к всемерному развитию альтернативной энергетики.

Она также объявила, что Еврокомиссия будет поддерживать создание энергетических магистралей по всей Европе. Они позволят перебрасывать излишки генерации ветряной энергии с побережья Балтийского региона вглубь континента, а с юга на север – электричество от солнечных электростанций.

В своем докладе глава ЕК не упомянула про добровольный отказ Евросоюза от дешевого газа из РФ, а также старение и износ европейских АЭС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха дешевых российских энергоресурсов закончилась для Европы в 2022 году и обратного пути по этому направлению нет.

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций планирует изменить условия ограничений цен на нефть из России. Ключевым элементом нового санкционного пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.

