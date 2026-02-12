Форма поиска по сайту

Медведев заявил, что съезд "Единой России" в августе пройдет в три этапа

Фото: kremlin.ru

Съезд "Единой России" в августе 2026 года планируется провести в три этапа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя партии, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Мы полагаем, что съезд должен пройти в три этапа. Подготовить уже предвыборный документ с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку", – отметил он.

При этом Медведев призвал не медлить с определением содержания народной программы "Единой России" к выборам в Госдуму. Он напомнил, что программный документ был назван народной программой, потому что должен создаваться на основе обратной связи от граждан.

В частности, председатель партии указал на необходимость включить в народную программу вопросы, касающиеся количества бюджетных мест в учебных заведениях.

"Единая Россия" проведет серию региональных форумов, на которых подведет итоги выполнения народной программы и соберет предложения для ее обновления к выборам в Госдуму 2026 года.

Мероприятия пройдут под общим названием: "Есть результат". Партия представит основные итоги работы по программе, с которой она победила на выборах в 2021 году, а также обсудит с жителями регионов, представителями общественных организаций и экспертами инициативы для нового программного документа.

Выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ девятого созыва планируется провести 20 сентября этого года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

