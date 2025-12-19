В "Единой России" анонсировали масштабное обновление фракции в 2026 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Фракция "Единая Россия" в Госдуме серьезно обновится по итогам выборов в 2026 году. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, избирательный цикл 2026 года будет масштабным и приведет к заметному обновлению депутатского корпуса на всех уровнях. Кроме того, состоятся кампании по выборам в заксобрания 39 регионов страны, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные кампании в 11 российских субъектах.

Вместе с тем "Единая Россия" сохранит преемственность, подчеркнул Якушев. Он отметил, что фракция заинтересована в сохранении эффективных и профессиональных депутатов в новом созыве, которые бы обеспечивали стабильность законотворческого процесса.

"Полная замена депутатского корпуса недопустима. Если в один момент в Думу придут исключительно новые люди без опыта, в условиях бюджетного процесса и сложной повестки это может привести к коллапсу", – цитирует Якушева ТАСС.

Ранее Мосгоризбирком на заседании утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК). Решения о формировании новых составов 127 ТИК, чьи полномочия истекают в декабре текущего года, были также приняты 16 декабря. Их членами стали представители всех парламентских и ряда непарламентских партий.

Кроме того, в составы комиссий вошли представители других общественных объединений, советов депутатов муниципальных образований столицы и других инициаторов выдвижения в соответствии с законом.