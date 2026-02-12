Форма поиска по сайту

12 февраля, 04:33

Наука

Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты-носителя со спутником "Электро-Л"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и запуску ракету-носитель "Протон-М", которая отправит на орбиту спутник "Электро-Л" № 5. Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Уточняется, что запуск ракеты пройдет 12 февраля в 11:52 по московскому времени.

Изначально старт ракеты-носителя был запланирован на 15 декабря прошлого года. Однако он был перенесен. "Роскосмос" принял такое решение после выявления технического несоответствия в ходе плановых предстартовых проверок. Специалисты обнаружили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

Позже пуск запланировали на 12 февраля. За 3 дня до этого ракету вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур.

В "Роскосмосе" показали ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур

